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شاعران آیینی فرخشهر در پویش «باید برخاست» گردهم آمدند تا با سرودن اشعاری در رثای رهبر شهید ابعادی از شخصیت ادبی و معنوی مقام شهید را به تصویر بکشند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محفل ادبی شاعران آیینی فرخشهر در قالب پویش «باید برخاست» همزمان با برپایی موکب نهاد کتابخانههای کشور، در فضایی سرشار از عرفان و اندوه برگزار شد.
حاضران در این مراسم، رهبر شهید را نه تنها به عنوان یک شخصیت سیاسی یا مرجع تقلید، بلکه به عنوان «شاعرِ امت» و «امینِ کلمات» نامیدند؛ کسی که نبض کلمات را در دست داشت و در شبهای تاریک، با شعرهایی از جنس نور، راه نجات را مینمایاند.
در حاشیه این برنامه، نمایشگاه کوچکی از «کتابهای تقریظشده توسط رهبر شهید» برپا شد.