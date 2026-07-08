به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محفل ادبی شاعران آیینی فرخ‌شهر در قالب پویش «باید برخاست» همزمان با برپایی موکب نهاد کتابخانه‌های کشور، در فضایی سرشار از عرفان و اندوه برگزار شد.

حاضران در این مراسم، رهبر شهید را نه تنها به عنوان یک شخصیت سیاسی یا مرجع تقلید، بلکه به عنوان «شاعرِ امت» و «امینِ کلمات» نامیدند؛ کسی که نبض کلمات را در دست داشت و در شب‌های تاریک، با شعر‌هایی از جنس نور، راه نجات را می‌نمایاند.

در حاشیه این برنامه، نمایشگاه کوچکی از «کتاب‌های تقریظ‌شده توسط رهبر شهید» برپا شد.