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معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز از پایش شبانه ۳ هزار واحد تجاری در این کلانشهر در قالب طرح سراسری «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» و با هدف مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضروری و اصلاح الگوی مصرف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد فارسیمدان، چهارشنبه ۱۷ تیر در حاشیه اجرای طرح ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید، با بیان اینکه طرح تاکنون نتایج قابل توجهی در شناسایی و اصلاح مصارف نامتعارف به همراه داشته است، اظهار کرد: در قالب این برنامه، ۲۴۷ گروه عملیاتی دونفره با حضور مستمر در سطح شهرستانهای اهواز، کارون، حمیدیه و باوی، طی بازدیدهای شبانه از واحدهای تجاری با هدف شناسایی مصارف غیرضروری، تذکرات لازم را ارایه و نسبت به حذف روشناییهای نامتعارف اقدام کردند.
وی افزود: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، سه هزار و ۳۹۷ واحد تجاری مورد بازدید قرار گرفته که در جریان این بازدیدها، یکهزار و ۴۹۲ واحد دارای مصارف غیرضروری شناسایی شدهاند. همچنین برای یکهزار و ۱۳۱ مشترک پرمصرف تذکر صادر و ۷۷۴ مورد روشنایی و ریسه نامتعارف نیز جمعآوری شده است.
سیدامید رادی، مدیر دفتر مدیریت مصرف و مجری طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید شرکت توزیع نیروی برق اهواز، با تاکید بر اینکه رویکرد این طرح تنها برخورد با مصارف غیرمتعارف نیست، گفت: مهمترین هدف از اجرای این برنامه، نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی و جلب مشارکت اصناف در مدیریت بار شبکه برق است؛ موضوعی که در روزهای اوج مصرف، نقش موثری در حفظ پایداری شبکه و تامین برق پایدار برای همه مشترکان ایفا میکند.
وی ادامه داد: ارزیابی مستمر عملکرد امورهای برق و اجرای بازدیدهای هدفمند، علاوه بر افزایش اثربخشی برنامههای مدیریت مصرف، زمینه ایجاد رقابت سازنده میان واحدهای اجرایی را نیز فراهم کرده است و این روند تا پایان اجرای طرح ادامه خواهد داشت.
مجری این طرح ضمن قدردانی از همکاری اصناف و شهروندان، از تمامی مشترکان تجاری درخواست کرد با حذف روشناییهای غیرضروری، خاموش کردن نورپردازیها و ریسههای غیرمتعارف و رعایت الگوی صحیح مصرف، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه شهروندان همراهی کنند.