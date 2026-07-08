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منابع امنیتی پاکستان از کشته شدن هفت تروریست در جریان عملیات نیروهای امنیتی در منطقه دالبندین واقع در ایالت بلوچستان خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، نیروهای امنیتی پاکستان پس از دریافت اطلاعات موثق درباره حضور عناصر مسلح (تجزیه طلب بلوچ) در منطقه «لاگاپ» در نزدیکی شهرستان نوشکی، عملیاتی را برای تعقیب و محاصره این افراد آغاز کردند.
بر اساس این گزارش، تروریستها با مشاهده نیروهای امنیتی به سوی آنان آتش گشودند که در پی آن درگیری مسلحانهای میان دو طرف رخ داد.
منابع امنیتی اعلام کردند در این درگیری هفت نفر از عناصر مسلح کشته و هفت تا هشت نفر دیگر نیز به شدت زخمی شدند.
رسانههای پاکستانی اعلام کردند: عملیات پاکسازی و تعقیب سایر عناصر مسلح در منطقه همچنان ادامه دارد.