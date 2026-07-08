ملت غیور ایران با الهام از فرهنگ کربلا، به نماد شجاعت، استقامت و ایستادگی تبدیل شده است

ملت غیور ایران با الهام از فرهنگ کربلا، به نماد شجاعت، استقامت و ایستادگی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام سید ضیغم رضوی، خطیب برجسته هندی، در مجلس عزاداری امام حسین (ع) در شهر مبارکپور هند، طی سخنانی به تبیین ابعاد معرفتی و اجتماعی فرهنگ عاشورا پرداخت و تأکید کرد که مکتب امام حسین (ع) همچنان الهام‌بخش روحیه ایثار، مقاومت، ظلم‌ستیزی و بیداری در میان ملت‌هاست.

وی در آغاز سخنان خود با اشاره به آیه شریفه «لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» اظهار داشت: قرآن کریم حقیقتی ژرف و الهی است که فهم حقیقی آن تنها برای انسان‌هایی ممکن است که از پاکی دل و طهارت معنوی برخوردار باشند. به گفته وی، مقصود از «لمس» در این آیه، صرف تماس ظاهری با قرآن نیست، بلکه درک حقیقت و معارف عمیق آن است؛ حقیقتی که بدون صفای باطن و نورانیت قلب حاصل نمی‌شود.

این کارشناس دینی افزود: همان‌گونه که فهم واقعی قرآن برای همه افراد میسر نیست، درک عمیق سخنان و احادیث اهل‌بیت (ع) نیز نیازمند ایمان، بصیرت و معرفت است. وی در ادامه به حدیث مشهور پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که در منابع معتبر اسلامی از جمله جامع ترمذی و مستدرک حاکم نقل شده است: «همانا برای شهادت حسین بن علی (ع)، حرارت و سوزی در دل‌های مؤمنان وجود دارد که هرگز سرد نخواهد شد.

حجت‌الاسلام سید ضیغم رضوی در تبیین این روایت گفت: اگرچه امروز مردم از مذاهب، قومیت‌ها و ملت‌های مختلف در مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) شرکت می‌کنند، اما منظور پیامبر اکرم (ص) از «دل‌های مؤمنان»، قلب‌هایی است که با ایمان به خدا، نبوت و محبت اهل‌بیت (ع) زنده شده‌اند. این حرارت، یک احساس صرفاً عاطفی یا جسمانی نیست، بلکه حقیقتی روحانی و معنوی است که انسان را به سوی عدالت، حق‌طلبی، ایثار و دفاع از مظلوم سوق می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: مؤمنان واقعی کسانی هستند که فداکاری و ایثار در راه حق را هرگز فراموش نمی‌کنند و یاد شهیدان الهی را زنده نگه می‌دارند. به همین دلیل است که عزای امام حسین (ع) با گذشت نزدیک به چهارده قرن، نه‌تنها کمرنگ نشده، بلکه هر سال باشکوه‌تر و گسترده‌تر از گذشته در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود.

این خطیب برجسته هندی با اشاره به فشار‌ها و محدودیت‌هایی که در طول تاریخ علیه عزاداری حسینی اعمال شده است، تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند شعائر حسینی را محدود یا خاموش کنند، اما این مجالس به دلیل پیوند عمیق با ایمان، حقیقت و فطرت انسانی، هرگز متوقف نشده‌اند. بلکه هرچه فشار‌ها بیشتر شده، عشق و شور حسینی نیز در میان مردم عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است.

وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: مجالس عزای امام حسین (ع) نقش مهمی در تقویت روحیه ایمان، ظلم‌ستیزی، استقامت، جهاد و دفاع از حق در میان مسلمانان ایفا می‌کند. فرهنگ عاشورا به انسان می‌آموزد که در برابر ظلم و ستم سکوت نکند و همواره در کنار حق و عدالت بایستد.

حجت‌الاسلام سید ضیغم رضوی با اشاره به تأثیر فرهنگ عاشورا بر ملت ایران اظهار داشت: اگر امروز بخواهیم جلوه‌ای روشن از فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه شهادت‌طلبی را مشاهده کنیم، باید به ملت غیور ایران بنگریم؛ ملتی که با الهام از مکتب عاشورا و درس‌های کربلا، به نماد شجاعت، استقامت و اقتدار تبدیل شده است و توانسته در عرصه‌های مختلف سیاسی، علمی، رسانه‌ای، اجتماعی و فناوری، در برابر قدرت‌های سلطه‌گر ایستادگی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مخالفت با عزاداری امام حسین (ع) همواره از سوی کسانی صورت می‌گیرد که دل‌هایشان از حقیقت، محبت اهل‌بیت (ع) و روح ایمان فاصله گرفته است؛ در حالی که عزای حسینی، مدرسه بیداری، وحدت، آگاهی و تربیت انسان‌های آزاده و حق‌طلب به شمار می‌رود و همچنان مسیر هدایت و مقاومت را به ملت‌ها نشان می‌دهد.