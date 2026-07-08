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مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل از پیشبینی پوشش بیش از ۸۴هزار دانشآموز در ۴۳۰ پایگاه تابستانی آموزش و پرورش استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پروانه رضا قلیزاده در آیین رونمایی از پوستر فعالیتهای تابستانی آموزشوپرورش استان که همزمان با اختتامیه جشنواره «نوجوان سالم» و «یاریگران زندگی» برگزار شد، بر اهمیت مدیریت صحیح اوقات فراغت نوجوانان تأکید کرد.
وی افزود: نوجوانان باید اوقات خود را به بهترین شکل مدیریت کنند و هرچه اهداف خود را دقیقتر و روشنتر تعیین کرده و آموزشها و مهارتهای لازم را در حوزههای مختلف کسب کنند، زمینه رشد و موفقیت آنان بیشازپیش فراهم خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: برخورداری از هدف، مهارت و برنامهریزی مناسب، نقش مؤثری در دورماندن نوجوانان از آسیبهای اجتماعی، افزایش توانمندیهای فردی و انتخاب مسیر صحیح زندگی دارد.