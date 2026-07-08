با حضور تیم‌هایی از شهرستان‌های شاهیندژ، بوکان، سنندج و تکاب مسابقات انتخابی تکواندو نونهالان و نوجوانان در تکاب برگزار شد.

برگزاری مسابقات انتخابی تکواندو نونهالان و نوجوانان در تکاب

با حضور تیم‌هایی از شهرستان‌های شاهیندژ، بوکان، سنندج و تکاب مسابقات انتخابی تکواندو نونهالان و نوجوانان در تکاب برگزار شد.

رییس هیئت تکواندو تکاب گفت: این مسابقات به میزبانی شهرستان تکاب و بمنظور انتخاب نفرات برتر تیم‌های شرکت کننده برای حضور در لیگ دسته یک کشوری در رده سنی نوجوانان و نونهالان برگزار شد.

صفایی افزود: از شهرستان تکاب در رده سنی نونهالان یک تیم در این مسابقات حضور دارد.

وی گفت: بازیکنان خیلی خوبی از شهر‌های مختلف استان و استان همجوار در این مسابقه حضور دارندو مسابقات خوشبختانه از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است لذا امید واریم در مسابقات کشوری نتیجه‌ای قابل قبول بگیریم.

علی ایمانی داور بین المللی کاراته از شهرستان شاهیندژ نیز گفت: این مسابقات با حضور یکصد نفر از نفرات برتر این رشته‌ها از شهر‌های همجوار به میزبانی تکاب برگزار شد.

ایمانی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب تیم‌های رده نونهالان و نوجوانان برای رقابت در مسابقات لیگ دسته یک کشوری است.

وی افزود: بدلیل حضور نفرات مطرح شهرستان‌ها این مسابقات در سطح بالایی در تکاب برگزار شد.

امجد کریمی و کاظم رنجی مربیان تکواندو بوکان گفتند: مسابقات با همکاری و همراهی و میزبانی هیئت تکواندو تکاب در گرامیداشت شهدای جنگ رمضان برگزار می‌شود و از تیم‌های مطرح شهرستان‌های همجوار برای حضور در این مسابقات دعوت شده است.

آنها گفتند: تلاش داریم تیم شایسته و منسجمی را انتخاب و در مسابقات لیگ دسته یک کشوری حضور یابیم.

کریمی و کاظمی افزودند: امیدواریم لیگی پرتوان در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان داشته و موفقیت‌هایی را کسب کنیم.