رئیس جامعه هتل‌داران خراسان‌رضوی از تکمیل صددرصدی ظرفیت مراکز اقامتی رسمی مشهد همزمان با افزایش ورود زائران برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد و تاکید کرد: با وجود تکمیل ظرفیت هتل‌ها و مراکز اقامتی دارای مجوز، به‌واسطه پیش‌بینی‌ها و تمهیدات گسترده در حوزه اسکان، هیچ‌گونه نگرانی برای اسکان زائران وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمود مادرشاهیان ، با اشاره به استقبال گسترده زائران از سفر به مشهد مقدس برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید، گفت : تا امروز، چهارشنبه ۱۷ تیرماه، تمامی ظرفیت مراکز اقامتی رسمی شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها و خانه‌مسافرهای دارای مجوز به‌طور کامل تکمیل شده است.

رئیس جامعه هتل‌داران خراسان رضویر افزود: ظرفیت اقامت رسمی مشهد در مجموعه هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز، بیش از ۲۵۰ هزار تخت است که در پی افزایش چشمگیر ورود زائران، به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گرفته و تمامی ظرفیت‌های موجود تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت اسکان زائران از مدت‌ها قبل در دستور کار دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و بخش‌خصوصی قرار گرفته است، گفت : با احتساب ظرفیت‌های رسمی و سایر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای اسکان، برآوردها نشان می‌دهد حدود دو میلیون زائر و مهمان در این ایام در مشهد مقدس اسکان خواهند یافت و زیرساخت‌های اقامتی استان آماده میزبانی از حدود دو میلیون زائر و مهمان است.

مادرشاهیان افزود : به‌منظور تسهیل فرآیند اسکان و توزیع متوازن زائران در سطح شهر، سامانه «محله امام رضا(ع)» راه‌اندازی و فعال شده است تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری محل اقامت خود را انتخاب کرده و از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر آمادگی کامل مجموعه خدمات اقامتی استان گفت : تمامی برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شده و تاکنون هیچ‌گونه مشکل خاصی در حوزه اسکان گزارش نشده است. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و فعالان صنعت هتلداری موجب شده فرآیند پذیرش و اسکان زائران با نظم، انسجام و آرامش کامل در حال انجام باشد.

رئیس جامعه هتل‌داران خراسان‌رضوی تاکید کرد: ظرفیت‌های اقامتی، خدماتی و مردمی مشهد با آمادگی کامل در خدمت زائران و مهمانان مراسم وداع با رهبر شهید قرار دارد تا میزبانی شایسته‌ای متناسب با جایگاه معنوی این رویداد بزرگ ملی و مذهبی رقم بخورد.