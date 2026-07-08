رئیس دانشگاه علومپزشکی قم با تشریح اقدامات گسترده حوزه سلامت در آیین تشییع رهبر شهید، از ارائه بیش از ۴۱۰۰ خدمت درمانی، استقرار سه بیمارستان سیار تخصصی، ۷۵ آمبولانس، ۴۰ اتوبوسآمبولانس، و آمادهباش کامل ۱۰ بیمارستان قم خبر داد و گفت: در جریان برگزاری این مراسم، هیچ مورد فوتی ثبت نشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر علی ابرازه، رئیس دانشگاه علومپزشکی قم، در نشست خبری مجازی با تشریح اقدامات حوزه سلامت در آیین تشییع رهبر شهید، گفت: استانداری قم متولی هماهنگیهای برگزاری این مراسم بود و در حوزه سلامت نیز کارگروهی مستقل برای برنامهریزی و ارائه خدمات تشکیل شد.
وی با بیان اینکه خدمات سلامت در سه حوزه به زائران ارائه شد، گفت: نخستین بخش خدمات مربوط به فوریتهای پزشکی و پیشبیمارستانی بود. با توجه به حضور زائرانی از استان تهران و سایر استانهای کشور، تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات در محورهای مواصلاتی منتهی به قم پیشبینی شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: آمبولانسها، خودروهای امدادی و آتشنشانی در مسیرهای منتهی به قم مستقر شدند تا در صورت نیاز خدمات لازم را ارائه دهند. همچنین تعداد پایگاههای اورژانس جادهای نسبت به شرایط عادی دستکم دو برابر افزایش یافت.
دکتر ابرازه با اشاره به استقرار نیروهای امدادی در مسیر برگزاری مراسم گفت: آیین تشییع در بلوار پیامبر و مسجد جمکران برگزار شد و ۷۵ دستگاه آمبولانس نیز در این مسیر مستقر بودند. همچنین نقاط حادثهخیز مسیر شناسایی و با همکاری شهرداری قم رفع خطر شد.
وی ادامه داد: ۲۰ دستگاه اتوبوسآمبولانس با ظرفیت ۱۲ تخت بیمارستانی و با همکاری دانشگاههای علومپزشکی تهران در مسیر مراسم مستقر شدند و جمعیت هلالاحمر نیز به همین تعداد اتوبوسآمبولانس برای ارائه خدمات مستقر کرد.
رئیس دانشگاه علومپزشکی قم درباره اقدامات حوزه بهداشت نیز گفت: ۱۰۰ تیم پایش و ارزیابی در مراسم حضور داشتند که از این تعداد، ۶۰ تیم بهداشت محیط مسئولیت نظارت بر آب آشامیدنی و مراکز تهیه، توزیع و عرضه غذا را برعهده داشتند. همچنین با استقرار حدود هزار موکب در مسیر مراسم، بیش از ۶ هزار بازدید بهداشتی انجام شد.
وی درباره خدمات درمانی ارائهشده نیز اظهار کرد: سه بیمارستان سیار تخصصی برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شد. بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی دانشگاه علومپزشکی قم در پارکینگ شماره ۳ مسجد جمکران مستقر بود و تمامی خدمات تخصصی را ارائه میکرد. سپاه اصفهان نیز یک بیمارستان سیار مجهز ۵۰ تختخوابی مستقر کرد و یک مرکز پزشکی خصوصی نیز با ظرفیت ۴۰ تخت در مجاورت مسجد جمکران آماده ارائه خدمات به زائران شد.
دکتر ابرازه افزود: همچنین ۳۰ تخت در درمانگاه شبانهروزی دارالشفای مسجد جمکران مستقر و تجهیزات مورد نیاز به این مرکز اضافه شد. ۳۰ پزشک متخصص برای ارائه خدمات سطح یک و دو در این درمانگاه حضور داشتند و بسیج جامعه پزشکی قم و سپاه بروجرد نیز در ارائه خدمات درمانی مشارکت داشتند.
وی با تاکید بر اینکه در رینگ اصلی برگزاری مراسم هیچ مشکلی در ارائه خدمات درمانی وجود نداشت، گفت: ۱۰ بیمارستان شهر قم در آمادهباش کامل قرار داشتند تا در صورت نیاز پاسخگوی شرایط احتمالی باشند. همچنین تمامی جراحیهای غیرضروری در بیمارستانهای استان لغو شد.
رئیس دانشگاه علومپزشکی قم با بیان اینکه در جریان برگزاری آیین تشییع هیچ مورد فوتی ثبت نشد، افزود: استان قم تجربه برگزاری مراسم بزرگ مذهبی همچون نیمه شعبان را دارد، اما امروز بزرگترین مراسم مذهبی را تجربه کرد.
وی درباره آمار خدمات ارائهشده نیز گفت: از زمان آغاز مراسم بیش از ۴۱۰۰ نفر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی مستقر در رینگ اصلی و مسیر مراسم مراجعه کردند که از این تعداد، ۱۲ نفر به مراکز درمانی ارجاع شدند. حدود ۹۰ درصد خدمات ارائهشده مربوط به سرمتراپی و درمان گرمازدگی بود و اغلب افراد ارجاعشده نیز پس از دریافت خدمات ترخیص شدند.
دکتر ابرازه با اشاره به مشارکت دانشگاههای علومپزشکی سراسر کشور در این عملیات گفت: ۱۸ دانشگاه علومپزشکی برای برگزاری این مراسم اعلام آمادگی کرده و در ارائه خدمات مشارکت داشتند. در این میان، دانشگاه علومپزشکی کاشان نقش پررنگی ایفا کرد و مسئولیت ارائه خدمات در محور قم ـ کاشان را برعهده داشت. این دانشگاه همچنین ۲۰۰ تخت پشتیبان برای شرایط احتمالی در نظر گرفته بود.