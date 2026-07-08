مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از سفر ۸ هزار و ۲۸۷مسافر به مشهد مقدس با ناوگان اتوبوسرانی خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در گفت‌و‌گو خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای طرح پیش فروش بلیط‌های سفر به مشهد مقدس از دوازدهم تیر ۸ هزار و ۲۸۷مسافر در قالب ۶۱۰ سرویس عازم مشهد مقدس شدند.

جلال زاده با اشاره به خدمات دهی فوق‌العاده ناوگان حمل و نقل عمومی برای امروز افزود: خدمات دهی به مسافران همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح «نذر سفر» نیز گفت: از شهروندانی که با خودروی شخصی عازم مشهد مقدس هستند درخواست می‌شود در صورت امکان، زائران دیگر را نیز همراه خود ببرند تا زمینه حضور آسان‌تر علاقه‌مندان در این مراسم فراهم شود.