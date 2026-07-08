البرز در تولید محصولات باغی رتبه های برتر کشور را دارد
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز سطح باغات استان را بیش از ۲۴ هزار هکتار بیان کرد و گفت: سالانه بیش از ۵۷۰ هزار تن محصول از این باغات برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
بدرزاده با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تولیدات باغی استان میوههای هسته دار است گفت: سابقه بیش از ۵۰ ساله کشاورزان؛ دانش فنی بالا؛ خاک حاصلخیز و آب و هوای مناسب از مهمترین دلایل رونق باغداری در البرز است.
وی سطح باغات آلو در استان را ۳هزارو۵۰۰ هکتار با ۱۲۰ هزاران برداشت بیان کرد و گفت: در سالهای گذشته رکورد برداشت ۷۲ تن آلو در هکتار در استان ثبت شده است و چنین رقمی در هیچ کجای جهان تاکنون مشاهده نشده است.
بدرزاده افزایش هزینههای تولید؛ افزایش قیمت نهادهها؛ کمبود آب و انرژی را از مهمترین مشکلات باغداران استان برشمرد و تصریح کرد: هم اکنون برخی از محصولات باغی استان به کشورهای حوزه خلیج فارس؛ روسیه و عراق صادر میشود که در صورت برنامه ریزی و حمایت از باغداران بیش از ۵۰ درصد تولیدات باغی البرز ارزش صادرات و ارزآوری دارد.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه سالانه باید ۵ درصد عملکرد محصولات باغی استان افزایش یابد که به همین منظور سالانه هزار و ۲۰۰ هکتار اصلاح و جوانسازی باغات قدیمی؛ مدیریت کف باغ؛ اصلاح بستر کشت و کاشت ارقام مقاوم در دستور کار است.