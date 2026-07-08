به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، بدرزاده با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تولیدات باغی استان میوه‌های هسته دار است گفت: سابقه بیش از ۵۰ ساله کشاورزان؛ دانش فنی بالا؛ خاک حاصلخیز و آب و هوای مناسب از مهمترین دلایل رونق باغداری در البرز است.

وی سطح باغات آلو در استان را ۳هزارو۵۰۰ هکتار با ۱۲۰ هزاران برداشت بیان کرد و گفت: در سال‌های گذشته رکورد برداشت ۷۲ تن آلو در هکتار در استان ثبت شده است و چنین رقمی در هیچ کجای جهان تاکنون مشاهده نشده است.

بدرزاده افزایش هزینه‌های تولید؛ افزایش قیمت نهاده‌ها؛ کمبود آب و انرژی را از مهمترین مشکلات باغداران استان برشمرد و تصریح کرد: هم اکنون برخی از محصولات باغی استان به کشور‌های حوزه خلیج فارس؛ روسیه و عراق صادر می‌شود که در صورت برنامه ریزی و حمایت از باغداران بیش از ۵۰ درصد تولیدات باغی البرز ارزش صادرات و ارزآوری دارد.

وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه سالانه باید ۵ درصد عملکرد محصولات باغی استان افزایش یابد که به همین منظور سالانه هزار و ۲۰۰ هکتار اصلاح و جوانسازی باغات قدیمی؛ مدیریت کف باغ؛ اصلاح بستر کشت و کاشت ارقام مقاوم در دستور کار است.