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واحد ۱۶ نیروگاه برق ری که در پی حادثه حریق از مدار خارج شده بود، با تلاش شبانهروزی متخصصان داخلی و در نیمی از زمان پیشبینی شده، با موفقیت به شبکه سراسری متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، واحد ۱۶ نیروگاه ری که در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری بر اثر وقوع حادثهای غیرمترقبه از مدار تولید خارج شده بود، پس از طی یک دوره فشرده و ضربتی تعمیراتی، مجدداً به بهرهبرداری رسید.
بر اساس برنامهریزیهای اولیه فنی، بازسازی و بازگشت این واحد به مدار دستکم ۱۰ روز به طول میبافت؛ اما با اتخاذ رویکردی پویا و انسجام عملیاتی کارکنان بخشهای ابزار دقیق، الکتریک، مکانیک و بهرهبرداری، این عملیات پیچیده تنها در ۵ روز به پایان رسید.
در این عملیات، کلیه کابلهای آسیبدیده شناسایی و با رعایت کامل الزامات فنی و استانداردهای پدافندی و ایمنی تعویض شدند تا پایداری تولید برق در این واحد تضمین شود. بازگشت زودهنگام این واحد در فصل پیک مصرف تابستانه، گامی مؤثر در حفظ پایداری شبکه سراسری و تأمین برق مطمئن برای مصرفکنندگان است که نشاندهنده توان فنی و روحیه مسئولیتپذیری متخصصان صنعت برق کشور در شرایط بحرانی است.