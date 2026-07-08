به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان اردبیل، از روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه، جو استان به سمت پایداری حرکت کرده و روند افزایش تدریجی دمای هوا آغاز خواهد شد.

با این حال، پایداری جوی به معنای نبود پدیده‌های جوی در ارتفاعات نیست، چرا که پیش‌بینی می‌شود در ساعات عصر و شب، شاهد رگبار و رعدوبرق‌های پراکنده در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان باشیم که این وضعیت به‌ویژه در روز شنبه ۲۰ تیرماه نمود بیشتری خواهد داشت.

به شهروندان و گردشگران توصیه می‌شود با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق در ارتفاعات، نسبت به هشدارهای محلی توجه کافی داشته باشند.