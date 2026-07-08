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بسته فرهنگ ما، به یکی از ارزشها و عناصر فرهنگ میهمان نوازی مردم شهرستان فاروج در موکبهای خدمات رسانی پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شهرستان فاروج نزدیکترین شهر استان خراسان شمالی به مشهد مقدس که هر ساله میزبان مسافران و زائران بیشمار حرم رضوی است.
اما حال و هوای این روزها متفاوت و قدمهای خادمین در راه خدمت به عزاداران، گواه عشق جاودان ملت به رهبر شهید است.
موکب رهبر شهیدم شهرستان فاروج در حال خدمت رسانی به زائران حرم رضوی و عزاداران بدرقه پیکر مطهر امام شهید است.
مسئولان شهرستان از نحوه آماده سازی شهر برای پذیرایی از میهمانان رهبر شهیدمان میگویند.
از تقویت ناوگان امدادی و بهسازی فوری مسیرها گرفته تا مدیریت ترافیک سنگین زائران و اسکان و پذیرایی تمام این اقدامات با هدف فراهم کردن بستری امن برای عزاداران وداع آخر رهبر شهید امت در مسیر قرار گرفته است.