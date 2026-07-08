بسته فرهنگ ما، به یکی از ارزش‌ها و عناصر فرهنگ میهمان نوازی مردم شهرستان فاروج در موکب‌های خدمات رسانی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شهرستان فاروج نزدیک‌ترین شهر استان خراسان شمالی به مشهد مقدس که هر ساله میزبان مسافران و زائران بی‌شمار حرم رضوی است.

اما حال و هوای این روز‌ها متفاوت و قدم‌های خادمین در راه خدمت به عزاداران، گواه عشق جاودان ملت به رهبر شهید است.

موکب رهبر شهیدم شهرستان فاروج در حال خدمت رسانی به زائران حرم رضوی و عزاداران بدرقه پیکر مطهر امام شهید است.

مسئولان شهرستان از نحوه آماده سازی شهر برای پذیرایی از میهمانان رهبر شهیدمان می‌گویند.

از تقویت ناوگان امدادی و بهسازی فوری مسیر‌ها گرفته تا مدیریت ترافیک سنگین زائران و اسکان و پذیرایی تمام این اقدامات با هدف فراهم کردن بستری امن برای عزاداران وداع آخر رهبر شهید امت در مسیر قرار گرفته است.