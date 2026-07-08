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فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کشف ۱۰۸ دستگاه استخراج رمز ارز قاچاق از ۴ باب منزل مسکونی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کشف ۱۰۸ دستگاه استخراج رمز ارز قاچاق از ۴ باب منزل مسکونی خبر داد.
سرهنگ رمضان گروئی گفت: ماموران انتظامی شهرستان با همکاری ماموران اداره برق ۴ باب منزل مسکونی حاوی دستگاههای استخراج رمز ارز دیجیتال بدون مجوز و اسناد گمرکی معتبر را شناسایی کردند.
وی افزود پس از بازرسی، تعداد ۱۰۸ دستگاه استخراج رمز ارز همراه با سایر تجهیزات جانبی از منزل کشف شد و تعداد ۴ نفر در این زمینه بازداشت شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه علیه متهمان پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا ارسال شد گفت: کارشناسان ارزش ریالی دستگاههای کشف شده را بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال برآورد کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان هم با تأکید بر تبعات فنی و اقتصادی این تخلف گفت: دستگاههای استخراج رمز ارز با مصرف بسیار بالای برق، موجب افزایش بار شبکه، افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات و در مواردی بروز خاموشیهای ناخواسته در مناطق صنعتی و مسکونی میشوند.
علی خدری افزود: از شهروندان خوزستانی درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در اماکن مسکونی، تجاری یا صنعتی، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند. اطلاعات گزارشدهندگان کاملاً محرمانه خواهد ماند و برای گزارشهای صحیح و منجر به کشف مراکز استخراج غیرمجاز نیز پاداش داده میشود.