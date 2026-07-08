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طبق اعلام ادارهکل راهداری استان، علاوه بر اعزام ۶ هزار زائر بومی، مرز بازرگان هم میزبان ۵۰۰ زائر از کشور ترکیه بود که پس از استقبال در موکبها، راهی پایتخت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تشریح جزئیات خدماترسانی به زائران مراسم تشییع «رهبر شهید امت» گفت: برای تسهیل حضور مردم ولایتمدار استان در این مراسم، بیش از ۶ هزار زائر توسط ناوگان حملونقل عمومی از شهرهای مختلف آذربایجانغربی به تهران اعزام شدند.
ارسلان شکری با بیان اینکه این حجم از جابهجایی در قالب ۲۵۰ سفر برنامهریزی و اجرا شد، افزود: اوج عملیات اعزام در روز ۱۴ تیرماه ثبت شد که طی آن ۲۲۰ دستگاه اتوبوس مسئولیت انتقال گروههای مختلف زائران را از سراسر استان بر عهده داشتند.
او با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیت ناوگان عمومی استان برای خدماترسانی مطلوب به کار گرفته شد، تصریح کرد: تمهیدات و هماهنگیهای لازم جهت بازگشت ایمن و منظم زائران به استان نیز بهطور کامل صورت گرفته است.
شکری در بخش دیگری از صحبتهای خود به استقبال از زائران بینالمللی اشاره کرد و گفت: علاوه بر زائران استانی، مرز بازرگان نیز در این ایام شاهد ورود بالغ بر ۵۰۰ زائر از کشور ترکیه بود که بهمنظور شرکت در مراسم تشییع وارد کشور شدند. این عزیزان پس از دریافت خدمات رفاهی و پذیرایی در موکب مستقر در پایانه مرزی بازرگان، توسط ناوگان آمادهباش در این مرز به سمت پایتخت مشایعت شدند.