معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سنندج گفت: آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله حسینی خامنه‌ای، روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع سنندج برگزار می‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی باید برای برگزاری باشکوه این مراسم پای کار باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله حسینی خامنه‌ای، به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سنندج و با حضور اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

یوسف باشی با بیان اینکه شهادت قائد ملت ایران، اگرچه ضایعه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر بود، اما موجب انسجام، همبستگی و اقتدار بیش از پیش ملت ایران شد، افزود: امروز وحدت و همدلی مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سنندج با اشاره به حضور کم‌نظیر مردم در آیین بدرقه و تشییع پیکر این شهید بزرگ گفت: مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، در حقیقت رفراندومی عظیم و تاریخی در تجدید بیعت مردم با آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی بود و بار دیگر وفاداری ملت ایران را به نمایش گذاشت.

باشی تصریح کرد: مردم استان کردستان و شهرستان سنندج همواره در صحنه‌های مختلف، همراه و پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند و انتظار می‌رود آیین بزرگداشت رهبر شهید نیز با شکوه، نظم و مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تمامی ادارات، نهاد‌ها و دستگاه‌های عضو ستاد باید با احساس مسئولیت، تمام ظرفیت‌های خود را برای برگزاری مطلوب این مراسم به کار گیرند و در حوزه‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی، پشتیبانی، اطلاع‌رسانی، دعوت عمومی و هماهنگی‌های لازم مشارکت فعال داشته باشند.

معاون فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت فضاسازی مناسب شهری، نصب بنر و پرچم، اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های تبلیغاتی تأکید کرد و گفت: این مراسم باید در شأن مقام والای رهبر شهید انقلاب و متناسب با جایگاه مردم انقلابی سنندج برگزار شود.