اعتماد به جوانان، از مهمترین مطالبات رهبر شهید از مسئولان بود
یک دانشجوی فعال البرزی با اشاره به نقشآفرینی مردم استان در خدمترسانی به زائران مراسم بدرقه رهبر شهید، گفت: رهبر شهید با نگاهی پدرانه به نسل جوان، آنان را موتور پیشرفت کشور میدانستند و همواره بر امید، تولید علم، مطالبهگری و اعتماد به جوانان تأکید داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
فاطمه اشتری، دانشجوی فعال البرزی، با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: آمادگی و خدمترسانی مردم استان البرز برای بدرقه و اسکان زائران رهبر شهید، صحنهای ماندگار از همدلی، مشارکت و مسئولیتپذیری مردم این استان را به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به جایگاه بسیج دانشجویی افزود: بسیج دانشجویی از ابتدای شکلگیری خود با هدایت و رهنمودهای رهبر شهید، مسیر روشنی را دنبال کرده و اهداف مشخصی برای نقشآفرینی نسل جوان ترسیم شده است.
اشتری با بیان اینکه رهبر شهید همواره نگاهی پدرانه به جوانان داشتند، گفت: ایشان جوانان را موتور محرک پیشرفت جامعه میدانستند و این نگاه در بیانیه گام دوم انقلاب نیز بهروشنی تبیین شده است.
این دانشجوی فعال البرزی ادامه داد: رهبر شهید در دیدارهای دانشجویی، بهویژه از سال ۱۳۸۶، دو مطالبه اصلی از دانشجویان را مطرح کردند که شامل تولید علم و گسترش دانش، در کنار مطالبهگری مسئولانه و حفظ امید به آینده بود.
وی در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: رهبر شهید همواره تأکید داشتند که جوانان نباید دنبالهرو تفکرات غربزده باشند، بلکه با تکیه بر هویت اسلامی، خودباوری و توانمندیهای داخلی، مسیر پیشرفت کشور را دنبال کنند.
اشتری در پایان با تأکید بر نقش جوانان در حل مسائل کشور گفت: اعتماد به نسل جوان و سپردن مسئولیتها به آنان، از مهمترین مطالبات رهبر شهید از مدیران و مسئولان بود و تحقق این رویکرد میتواند زمینهساز گرهگشایی از مشکلات و شتاببخشی به روند پیشرفت کشور باشد.