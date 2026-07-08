یک دانشجوی فعال البرزی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم استان در خدمت‌رسانی به زائران مراسم بدرقه رهبر شهید، گفت: رهبر شهید با نگاهی پدرانه به نسل جوان، آنان را موتور پیشرفت کشور می‌دانستند و همواره بر امید، تولید علم، مطالبه‌گری و اعتماد به جوانان تأکید داشتند.

اعتماد به جوانان، از مهم‌ترین مطالبات رهبر شهید از مسئولان بود

اعتماد به جوانان، از مهم‌ترین مطالبات رهبر شهید از مسئولان بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، فاطمه اشتری، دانشجوی فعال البرزی، با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: آمادگی و خدمت‌رسانی مردم استان البرز برای بدرقه و اسکان زائران رهبر شهید، صحنه‌ای ماندگار از همدلی، مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم این استان را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به جایگاه بسیج دانشجویی افزود: بسیج دانشجویی از ابتدای شکل‌گیری خود با هدایت و رهنمود‌های رهبر شهید، مسیر روشنی را دنبال کرده و اهداف مشخصی برای نقش‌آفرینی نسل جوان ترسیم شده است.

اشتری با بیان اینکه رهبر شهید همواره نگاهی پدرانه به جوانان داشتند، گفت: ایشان جوانان را موتور محرک پیشرفت جامعه می‌دانستند و این نگاه در بیانیه گام دوم انقلاب نیز به‌روشنی تبیین شده است.

این دانشجوی فعال البرزی ادامه داد: رهبر شهید در دیدار‌های دانشجویی، به‌ویژه از سال ۱۳۸۶، دو مطالبه اصلی از دانشجویان را مطرح کردند که شامل تولید علم و گسترش دانش، در کنار مطالبه‌گری مسئولانه و حفظ امید به آینده بود.

وی در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: رهبر شهید همواره تأکید داشتند که جوانان نباید دنباله‌رو تفکرات غرب‌زده باشند، بلکه با تکیه بر هویت اسلامی، خودباوری و توانمندی‌های داخلی، مسیر پیشرفت کشور را دنبال کنند.

اشتری در پایان با تأکید بر نقش جوانان در حل مسائل کشور گفت: اعتماد به نسل جوان و سپردن مسئولیت‌ها به آنان، از مهم‌ترین مطالبات رهبر شهید از مدیران و مسئولان بود و تحقق این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز گره‌گشایی از مشکلات و شتاب‌بخشی به روند پیشرفت کشور باشد.