به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛دراین مسابقات در کنار درخشش قهرمانان انفرادی، رقابت‌های تیمی نیز با حضور ۲۰۰ دست از سراسر استان، جلوه‌ای ویژه از همدلی، انسجام و برنامه‌ریزی مطلوب برگزارکنندگان مسابقات را به نمایش گذاشت و تیم‌های حاضر با ارائه رقابت‌هایی جذاب و فنی، برای کسب عناوین برتر به مصاف یکدیگر رفتند.

در این رقابت‌ها ردر بخش برتر تیمی (چپ دست) تیم منتخب خمینی‌شهر، امپراطور و مکث پلاس و در بخش برتر تیمی (راست دست) اتاق اصناف خمینی‌شهر، مکث پلاس و به‌تن برتر شدند.