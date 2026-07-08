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مسابقات مچاندازی قهرمانی باشگاههای استان با معرفی برترینها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛دراین مسابقات در کنار درخشش قهرمانان انفرادی، رقابتهای تیمی نیز با حضور ۲۰۰ دست از سراسر استان، جلوهای ویژه از همدلی، انسجام و برنامهریزی مطلوب برگزارکنندگان مسابقات را به نمایش گذاشت و تیمهای حاضر با ارائه رقابتهایی جذاب و فنی، برای کسب عناوین برتر به مصاف یکدیگر رفتند.
در این رقابتها ردر بخش برتر تیمی (چپ دست) تیم منتخب خمینیشهر، امپراطور و مکث پلاس و در بخش برتر تیمی (راست دست) اتاق اصناف خمینیشهر، مکث پلاس و بهتن برتر شدند.