معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان نسبت به خبر‌های جعلی مراسم تشییع رهبر شهید ایران و بر دریافت اخبار این مراسم بزرگ از طریق رسانه‌های ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی ضمن تاکید بر دریافت اخبار تشییع رهبر شهید از رسانه‌های معتبر گفت: از مردم درخواست داریم فریب اخبار جعلی مربوط به مراسم تشییع رهبر انقلاب را نخورند و اطلاعات را از رسانه‌های ملی دریافت کنند.

وی بیان کرد: دشمن با انتشار اخبار جعلی به نام برخی مسئولان و رسانه‌های معتبر، در تلاش است فضای مراسم را نا امن جلوه دهد و آرامش روانی مردم را برهم بزند.

پورسلیمی افزود: از مردم درخواست داریم همچون همیشه هوشیار باشند و در دام فریب دشمنانی که برای ایجاد نفاق در کشور تلاش می‌کنند نیفتند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان ادامه داد: از مردم می‌خواهیم به پیام‌های ناشناس، اخبار غیر موثق و محتوا‌های مشکوک در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و از بازنشر آنها خودداری کنند.

وی تاکید کرد: تنها مراجع معتبر برای اطلاع از مسیرها، زمان‌بندی و اطلاعیه‌های مراسم، رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی هستند و مردم در صورت مشاهده اخبار جعلی یا محتوای مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا گزارش کنند.

مرز‌های شلمچه و چذابه هر سال در ایام محرم و اربعین از مهمترین گذرگاه‌های تردد زائران عتبات عالیات به شمار می‌روند.

در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از خانواده ایشان در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

رخدادی که به‌سرعت به مهمترین خبر ایران و منطقه تبدیل شد و واکنش‌های گسترده‌ای در عرصه داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. ساعاتی پس از انتشار خبر، نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه، شهادت رهبر انقلاب را تأیید کردند و در پی آن، دولت با اعلام عزای عمومی، برنامه‌های ویژه‌ای برای برگزاری آیین‌های عزاداری، بزرگداشت و پاسداشت یاد و خاطره ایشان تدارک دید.

این رویداد، با توجه به جایگاه رهبر انقلاب در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه به شمار می‌رود و بازتاب گسترده‌ای در مواضع دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های جهان داشت.

مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان؛ مصباح‌الهدی باقری‌کنی، سیده‌بشری حسینی خامنه‌ای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی از روز ۱۳ تیر آغاز و تا هجدهم این ماه ادامه دارد.

همچنین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) در شهر‌های نجف و کربلا برگزار شد و روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار می‌شود.