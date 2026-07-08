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نگاهی به آثار تألیفی رهبر انقلاب اسلامی؛ از «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» تا «از ژرفای نماز»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رهبر شهید انقلاب اسلامی علاوه بر سالها تدریس، پژوهش و فعالیتهای فرهنگی، آثاری را در حوزههای معارف اسلامی، قرآنپژوهی، تاریخ و اندیشه دینی به رشته تحریر درآوردهاند.
این آثار که در مقاطع مختلف تألیف شدهاند، بخشی از دیدگاههای فکری و پژوهشی ایشان را در موضوعات اعتقادی، اجتماعی و تاریخی بازتاب میدهند.
در کنار مسئولیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی، رهبر انقلاب اسلامی در سالهای مختلف به نگارش آثاری در حوزه معارف اسلامی نیز پرداختهاند.
برخی از این کتابها حاصل پژوهشهای مستقل و برخی برگرفته از درسها و مباحث علمی ایشان است که با قلم مؤلف منتشر شدهاند.
کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»
این کتاب حاصل سلسله جلسات تفسیری و آموزشی است که با هدف تبیین نظاممند مبانی اندیشه اسلامی بر پایه آیات قرآن ارائه شده است.
در این اثر، موضوعاتی همچون ایمان، توحید، نبوت، ولایت، انسان و جامعه اسلامی را در قالب یک منظومه فکری منسجم بررسی میشود و از آن به عنوان چارچوبی برای شناخت اندیشه اسلامی یاد میشود.
کتاب «از ژرفای نماز»
این اثر به تبیین جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی انسان میپردازد که با نگاهی معرفتی، ابعاد معنوی، اخلاقی و تربیتی نماز را تشریح کرده و تلاش میکند مخاطب را با فلسفه و آثار این فریضه الهی آشنا سازد.
«گزارشی کوتاه به نسل جوان»
این کتاب با زبانی روان و مخاطبمحور، به مهمترین پرسشهای اعتقادی و فکری نسل جوان میپردازد. در این اثر، موضوعاتی مانند ایمان، مسئولیتپذیری، هویت دینی و نقش جوانان در ساخت جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
«چهار کتاب اصلی علم رجال»
این اثر پژوهشی به معرفی و بررسی منابع اصلی علم رجال در حدیث شیعه اختصاص دارد و ضمن معرفی ویژگیهای هر یک از این منابع، اهمیت علم رجال را در ارزیابی اعتبار روایات و شناخت راویان حدیث تبیین میکند.
آثار تألیفی رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزون بر جنبه پژوهشی، بازتابدهنده نگاه ایشان به مباحث بنیادین دین، جامعه و انسان است و طی سالهای گذشته بارها از سوی ناشران مختلف تجدید چاپ و در محافل علمی و دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته است.