جوانان موتور محرک پیشرفت و مقاومت هستند
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، نقش جوانان را در تداوم مسیر انقلاب و مقاومت تعیینکننده دانست و گفت: از نگاه رهبر شهید، جوانان موتور محرک جامعه هستند و با ایمان، بصیرت و خودسازی میتوانند آینده کشور را رقم بزنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
محمدحسین مسکینی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: حضور باشکوه و مستمر مردم ایران در مصلی امام خمینی(ره)، نشاندهنده پایبندی ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی و حضور همیشگی آنان در میدان مبارزه و مقاومت است.
وی با بیان اینکه جوانان همواره نقشآفرین اصلی تحولات بزرگ تاریخی بودهاند، افزود: هر زمان که نسل جوان به ایمان و آرمانهای خود باور داشته باشد، میتواند منشأ تحولات بزرگ شود. نگاهی به تاریخ صدر اسلام نیز نشان میدهد که جوانان همواره در خط مقدم دفاع از ارزشها و تحقق اهداف الهی قرار داشتهاند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با اشاره به دیدگاههای رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره جایگاه نسل جوان گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی، جوان را موتور محرک جامعه میدانستند و همواره بر نقشآفرینی این قشر در عرصههای مختلف تأکید داشتند. از نگاه ایشان، سه اصل «تحصیل، تهذیب و ورزش» از مهمترین شاخصهای جوان تراز انقلاب اسلامی است.
مسکینی با اشاره به حضور پرشور جوانان در تجمعهای مردمی اخیر تصریح کرد: روحیه آرمانخواهی، از ویژگیهای برجسته نسل جوان است و این حضور گسترده، نشاندهنده پایبندی آنان به ارزشهای انقلاب و احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور است.
وی ایمان، بصیرت و خودسازی را از مهمترین الزامات موفقیت جوانان برشمرد و خاطرنشان کرد: جوان امروز باید با تقویت معرفت و ایمان، قدرت تحلیل صحیح مسائل روز را به دست آورد و در فضای پیچیده رسانهای، حقیقت را از میان هیاهو و جریانهای خبری تشخیص دهد.