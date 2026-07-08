ترخیص ۲۰۱ هزار تن کالا از گمرک‌های بوشهر در شرایط جنگی

مدیرکل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر گفت: در زمان جنگ تحمیلی سوم بالغ بر ۲۰۱ هزار تن کالا از گمرکات استان تخلیه و ترخیص شد که ۴۲ درصد از این حجم، مربوط به کالا‌های اساسی بوده است.