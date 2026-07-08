بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی سلیمانی در جمع خبرنگاران ضمن تبیین عملکرد ستاد نظارت گمرکات استان در دوره جنگ تحمیلی سوم، از اقدامات راهبردی این مجموعه برای پشتیبانی از کشور، تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی و حفظ پایداری تجارت خارجی خبر داد.ترخیص ۸۳ هزار تن کالای اساسی در شرایط جنگی
سلیمانی با بیان اینکه گمرک با اولویتبندی و تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری، نقشی کلیدی در پشتیبانی از کشور ایفا کرد، اظهار کرد: در زمان جنگ در مجموع بالغبر ۲۰۱ هزار تن کالا توسط حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ حامل از گمرکات استان بوشهر خارج شد که ۴۲ درصد از این حجم، مربوط به کالاهای اساسی بوده است.
وی افزود: بیشترین سهم واردات کالای اساسی به برنج با وزن بالغ بر ۶۷ هزار تن اختصاص داشت که به تنهایی ۳۴ درصد از کل واردات استان را شامل میشد. همچنین سایر کالاهای اساسی شامل انواع حبوبات، لاستیک، دانههای روغنی، چای و ملزومات پزشکی نیز در اولویت ترخیص قرار گرفتند. علاوهبر این، ۳۰۲ دستگاه خودرو سواری و ۷۳ دستگاه ماشینآلات راهسازی نیز از گمرک ترخیص شد.صادرات بیش از ۱.۵ میلیون تن کالا به ۱۰ مقصد جهانی
ناظر گمرکات استان بوشهر در حوزه صادرات و ترانزیت نیز تصریح کرد: در این دوره زمانی، بالغبر ۱ میلیون و ۵۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۶۰۳ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شد که عمده این محصولات شامل کالاهای پتروشیمی، معدنی و کشاورزی بود. کشورهای چین، ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان، تایلند، آفریقای جنوبی، روسیه، سریلانکا، ازبکستان و تاجیکستان مقاصد صادراتی کالاهای استان بودند.وصول درآمد ۵.۳۴ همتی در سال ۱۴۰۴
ناظر گمرکات استان بوشهر با ارائه آماری از درآمدهای وصولی بیان کرد: درآمد وصولی این ستاد در سال ۱۴۰۴ برابر با ۵.۳۴ همت بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۱.۵۳ درصد رشد داشته است. درآمد رویه ملوانی نیز در این سال به ۴.۷۳ همت رسید.
وی افزود: در دوره جنگ تحمیلی رمضان نیز، درآمد وصولی این ستاد ۳۴.۵ همت و درآمد ملوانی ۰.۹ همت ثبت شد. همچنین با توجه به شرایط خاص آن دوره، مجوزهای لازم برای تمدید حدود ۸۰۰ فقره ضمانتنامه تا سررسید ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ اخذ شد.پایداری زیرساختها با مدیریت ۲۴ ساعته فناوری اطلاعات
سلیمانی درباره تدابیر فنی و سیستمی در دوران جنگ گفت: اعمال نوبتبندی ۲۴ ساعته برای کارکنان فناوری اطلاعات، تضمینکننده پایداری شبکه در طول جنگ بود. با وجود شرایط خاص، با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و رعایت الزامات امنیتی (افتا)، تمامی تجهیزات شبکه بدون ایستایی و توقف در کوتاهترین زمان جابهجا و مجدداً راهاندازی شدند.اقدامات حراستی و مقابله با قاچاق
وی به نقش حراست و کارشناسان حقوقی اشاره کرد و افزود: حضور مستمر فیزیکی در تمامی گمرکهای ۱۵گانه، رصد دقیق کالاهای ترخیصی، کنترل مخازن سوخت ژنراتورها و ارسال آمار روزانه به مراجع مرتبط از جمله اقدامات امنیتی بود. همچنین کارشناسان حقوقی در این ایام با حضور دائم در اداره، نسبت به ارزیابی کالاهای مکشوفه و توقیفی اقدام کردند.روابط عمومی؛ پل ارتباطی جبهه اقتصادی با مردم
سلیمانی در پایان با اشاره به عملکرد روابط عمومی گفت: روابط عمومی گمرکات استان در این دوران، فراتر از وظیفه اداری و به عنوان بازوی اطلاعرسانی عمل کرد. ثبت لحظات ایثار و تلاش کارکنان گمرک توسط تیم خبری و تصویری، نه تنها ابزاری برای اطلاعرسانی به موقع بود، بلکه به عنوان بخشی از تاریخ مصور پایداری گمرک بوشهر ثبت شد.