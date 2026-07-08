اجتماع بزرگ مردم عزادار ، فردا و همزمان با شام غریبان رهبر شهید انقلاب در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مردم انقلابی شیراز فردا پنج شنبه ۱۸ تیر از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه از میدان امام حسین به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ ع حرکت می‌کنند.

مردم عزادار شیراز در این اجتماع بزرگ مردمی در شام غریبان رهبر عظیم الشان جهان اسلام حضرت آیت العظمی سید علی خامنه‌ای به سوگواری و عزاداری می‌پردازند.

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، فردا پنج شنبه در مشهد مقدس تشییع و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده خواهند شد.