در بسته خبری امروز ورزش استان قزوین، نگاهی داریم به سه رویداد که ورزشکاران استان در سطوح مختلف دارت، فوتسال و ورزش‌های قدرتی رقم زدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، پرونده نخستین دوره لیگ برتر حرفه‌ای دارت کارگران استان قزوین با معرفی نفرات برتر بسته شد.

در این رقابت‌ها که با حضور ۲۱ ورزشکار در ۷ مرحله و انجام ۴۲۰ مسابقه برگزار شد، ابراهیم قربانی با کسب ۹۷ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد.

علی نوری‌مقدم با ۹۶ امتیاز نایب‌قهرمان شد و صادق شیخی با ۸۸ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین محمد غفوری عنوان ورزشکار اخلاق این دوره را از آن خود کرد. شش نفر برتر این مسابقات به همراه منتخبین لیگ و رنکینگ استان، جواز حضور در سوپرلیگ پاییز قزوین را کسب کردند.

دعوت فوتسالیست قزوینی به اردوی تیم ملی جوانان بانوان

«غزل رحمانی»، فوتسالیست شایسته استان قزوین، به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان کشور دعوت شد. این اردو از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام کادر فنی، نفرات برتر این مرحله از اردو، از ۲۸ تیرماه تا ۵ مردادماه جهت حضور در رقابت‌های کافا عازم تاجیکستان خواهند شد.

دو نماینده قزوین در مسابقات «مردان آهنین ایران»

علی جنگی و علیرضا آقایی، دو ورزشکار قزوینی، به عنوان نمایندگان این استان در رقابت‌های ملی «مردان آهنین ایران» به میدان می‌روند. این دو ورزشکار با هدف کسب افتخار برای استان در این دوره از مسابقات سطح بالای کشوری حضور خواهند یافت.