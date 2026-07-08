به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس در این بازدید بر نقش راهبردی مراکز تکثیر و بازسازی در احیای ذخایر آبزیان دریای خزر، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان و مدیریت اصولی صید ماهیان مولد تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مراکز بازسازی و تکثیر آبزیان حاصل دهه‌ها تلاش مستمر کارشناسان، مراکز تحقیقاتی و مجموعه شیلات کشور برای احیای ذخایر ارزشمند دریای خزر است.

وی با اشاره به اینکه از ۱۳ مرکز تکثیر ماهیان استخوانی کشور، سه مرکز در استان گیلان فعالیت می‌کنند، افزود: این مراکز نقش بسیار مهمی در حفظ و افزایش ذخایر آبزیان دریای خزر دارند و مجموعه‌ای که امروز از آن بازدید شد، یکی از مهم‌ترین مراکز در این حوزه به شمار می‌رود.

استاندار با تشریح فرآیند تکثیرماهیان استخوانی گفت: هر ساله از نیمه اسفندماه تا نیمه فروردین، ماهیان مولد صید و به مراکز تکثیر منتقل می‌شوند تا پس از انجام مراحل تکثیر و پرورش، بچه‌ماهیان در دریای خزر رهاسازی شوند و به بازسازی ذخایر آبزیان کمک کنند.

هادی حق شناس با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی موجود هم گفت: کاهش تراز آب دریای خزر، آلودگی رودخانه‌ها و تالاب‌ها به ویژه تالاب بین‌المللی انزلی، موجب شده است که برخلاف دهه‌های گذشته، حفظ ذخایر طبیعی دریا بدون بهره‌گیری از مراکز تکثیر امکان‌پذیر نباشد.

وی تصریح کرد: اگرچه شاید چند دهه قبل اهمیت این مراکز به اندازه امروز محسوس نبود، اما اکنون حفظ ذخایر دریای خزر و صیانت از سرمایه‌های طبیعی گیلان، بیش از هر زمان دیگری به فعالیت مؤثر مراکز بازسازی و تکثیر وابسته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه طی دو سال اخیر به دلیل کاهش صید ماهیان مولد، میزان رهاسازی بچه‌ماهیان تقریباً به نصف کاهش یافته است، گفت: انتظار می‌رود با همکاری و همراهی همه بهره برداران و دستگاه‌های مسئول، در سال‌های آینده مدیریت صید به گونه‌ای انجام شود که مراکز تکثیر بتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کرده و زمینه احیای هرچه بیشتر ذخایر ارزشمند دریای خزر را فراهم آورند.

امروز همچنین با حضور استاندار گیلان، بچه ماهیان خاویاری و استخوانی برای رهاسازی به رودخانه‌های استان در منطقه غرب استان گیلان منتقل شدند.

علی اصغر داداش پور مدیر کل شیلات گیلان هم در این بازدید ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در مراکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی و خاویاری خزر گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهیان خاویاری و استخوانی در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر در استان گیلان رها سازی می‌شود و این ماهیان از گونه‌های مختلف هستند.