سیره رهبر شهید، الگوی حکمرانی مردمی و تحولآفرین است
مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با تأکید بر ضرورت تبیین سیره و منش رهبر شهید، مردمگرایی، سادهزیستی و اعتماد به جوانان را از مهمترین ویژگیهای شخصیتی ایشان دانست و گفت: مسئولان باید از حضور پرشور مردم در بدرقه رهبر شهید درس بگیرند و با تکیه بر شایستهسالاری، ظرفیت نخبگان و وحدت ملی، مسیر پیشرفت کشور را دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
حجتالاسلام فلاح، مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: الگوی مدیریت و حکمرانی با عملکرد رهبر شهید انقلاب اسلامی متحول شد و امروز مطالعه زندگی، سیره و رفتار این شخصیت برجسته، ضرورتی انکارناپذیر برای مسئولان و نسل جوان است.
وی مردمگرایی را از شاخصترین ویژگیهای رهبر شهید برشمرد و افزود: در تمام سالهای پیش و پس از انقلاب اسلامی، سادهزیستی، پاکدستی و اخلاقمداری در زندگی ایشان بهروشنی نمایان بود و کوچکترین نقطه ابهامی در سیره عملی این رهبر دیده نمیشود.
حجتالاسلام فلاح با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: از نزدیک شاهد بودیم که اقشار مختلف مردم با اشک و اندوه در این مراسم حضور یافتند؛ این همراهی، نتیجه ارتباط عمیق، صمیمانه و مستمر رهبر شهید با مردم، بهویژه نسل جوان بود. جوانان نیز در مراسم بدرقه، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به بهترین شکل نشان دادند.
مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با بیان اینکه شهادت رهبر شهید روحیهای تازه در جامعه ایجاد کرده است، تصریح کرد: مسئولان باید از این سرمایه اجتماعی درس بگیرند و با اعتماد به جوانان نخبه، زمینه نقشآفرینی آنان را در مدیریت کشور فراهم کنند. تحقق شایستهسالاری بر پایه مکتب رهبر شهید، ضرورتی برای پیشرفت کشور است.
وی با تأکید بر اینکه حل مسائل کشور تنها به حوزه اقتصاد محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: ظرفیت نخبگان داخلی، خودباوری، تحولگرایی، نوآوری و بهرهگیری از توان متخصصان، از مهمترین عوامل عبور از مشکلات است. استفاده از بهترین کارشناسان و اقتصاددانان، کنار گذاشتن شعارهای تفرقهانگیز و تلاش صادقانه برای خدمت به مردم، مسیر دستیابی به پیشرفت و اقتدار کشور را هموار خواهد کرد.