به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بخش قابل توجهی از آثار منتشرشده با نام رهبر شهید انقلاب اسلامی، حاصل تدوین سخنرانی‌ها، درس‌ها، پیام‌ها و جلسات علمی ایشان است.

این آثار که توسط مراکز پژوهشی و انتشارات مرتبط گردآوری و تنظیم شده‌اند، در موضوعاتی همچون تاریخ اسلام، معارف دینی، سبک زندگی، خانواده و مسائل روز جهان اسلام منتشر شده‌اند.

در کنار آثار تألیفی و ترجمه‌های رهبر انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای از کتاب‌ها نیز بر پایه سخنرانی‌ها، درس‌های خارج فقه، پیام‌ها و بیانات ایشان تدوین و منتشر شده است.

این آثار با حفظ محتوای اصلی بیانات، به صورت موضوعی تنظیم شده و امکان دسترسی آسان‌تر مخاطبان به دیدگاه‌های ایشان را فراهم کرده‌اند.

کتاب«انسان ۲۵۰ ساله» یکی از این آثار است که یکی از شناخته‌شده‌ترین آثار تدوین‌شده از بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی است.

مطالب کتاب برگرفته از سخنرانی‌ها و درس‌های ایشان درباره زندگی و سیره ائمه اطهار (ع) است.

در این اثر، زندگی ائمه (ع) به عنوان یک حرکت پیوسته و هدفمند برای تحقق ارزش‌های اسلامی و تشکیل جامعه اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است.

کتاب «شرح حدیث ولایت» از دیگر آثاری است که حاصل گرداوری بیانات شهید آیت الله خامنه است است.

این مجموعه، گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار‌های مختلف با اقشار گوناگون مردم و مسئولان است که به صورت سالانه تدوین و منتشر می‌شود.

کتاب، مهم‌ترین دیدگاه‌ها و رهنمود‌های ایشان درباره مسائل داخلی، منطقه‌ای، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد و به عنوان یکی از منابع مستند برای مطالعه مواضع رسمی رهبر انقلاب شناخته می‌شود.

در ادامه به چند اثر دیگر که از بیانات و سخنرانی‌های ایشان تالیف شده است پرداخته می شود؛

«جهاد تبیین»

این کتاب مجموعه‌ای از بیانات رهبر انقلاب اسلامی درباره ضرورت روشنگری، مقابله با جنگ رسانه‌ای و تبیین حقایق برای افکار عمومی است. مطالب کتاب با محوریت مفهوم «جهاد تبیین» تنظیم شده و به نقش نخبگان، رسانه‌ها و آحاد جامعه در آگاهی‌بخشی و مقابله با تحریف می‌پردازد.

«زن و خانواده»

این اثر، منتخبی از سخنرانی‌ها و بیانات رهبر انقلاب اسلامی درباره جایگاه زن، بنیان خانواده، نقش مادری، همسری و مشارکت اجتماعی زنان است. مطالب کتاب با رویکردی موضوعی تنظیم شده و دیدگاه‌های ایشان درباره مسائل مرتبط با خانواده و زنان را در قالبی منسجم ارائه می‌کند.

این مجموعه آثار، اگرچه تألیف مستقیم رهبر معظم شهید انقلاب اسلامی به شمار نمی‌آیند، اما متن آنها بر پایه سخنان، درس‌ها و پیام‌های ایشان تنظیم شده و از مهم‌ترین منابع برای آشنایی با دیدگاه‌ها و مبانی فکری ایشان در موضوعات مختلف محسوب می‌شوند.