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زیر ساخت های آب و برق در خراسان رضوی برای مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد آماده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون وزیر نیرو در مشهد گفت: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین پایدار آب و برق مسیرهای مراسم، موکبها، پارکینگها و محلهای اسکان زائران پیشبینی شده است.
یزدان رضایی با اشاره به تجربه موفق صنعت آب و برق در مراسمهای اخیر گفت: در دو روز گذشته در مراسم شهر قم و همچنین طی سه روز برگزاری مراسم در تهران، همکاران ما توانستند بدون مشکل، خدمات پایدار آب و برق را ارائه کنند و امیدواریم فردا نیز با همان کیفیت، خدمتگزار زائران و شرکتکنندگان در مراسم باشیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان گفت: با توجه به تجربیات ارزشمند گذشته، از مدتها قبل برنامهریزیهای لازم برای مدیریت شرایط ویژه انجام شده تا خدماترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم بدون وقفه انجام شود.
هادی مدقق افزود: پیشبینیها نشان میدهد روز شنبه همزمان با اوج گرمای هوا، بیشترین میزان مصرف برق در استانهای خراسان نیز رقم خواهد خورد و از سوی دیگر حضور گسترده زائران و تشییعکنندگان، شرایط خاصی را در شبکه برق ایجاد میکند که برای آن تمهیدات ویژهای اندیشیده شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان با بیان اینکه تمامی گروههای عملیاتی در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی در آمادهباش کامل قرار دارند، گفت: بهصورت ویژه محدوده اطراف حرم مطهر رضوی و مسیرهای برگزاری مراسم تحت پوشش نیروهای عملیاتی قرار گرفته و تجهیزات مورد نیاز نیز از قبل در محلهای پیشبینیشده مستقر شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: با بررسیهای انجامشده و تلاش مجموعه صنعت آب و برق، با وجود افزایش دما و پیشبینی ثبت یکی از گرمترین روزهای سال در مشهد، زیرساختهای لازم برای تأمین پایدار آب و برق مراسم فراهم شده است.
قامتی افزود: تجهیزات، خودروهای عملیاتی و نیروهای تخصصی به طور کامل آماده خدمترسانی هستند و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی برای حفظ پایداری خدمات تا پایان مراسم انجام شده است.
وی گفت:: گروههای عملیاتی صنعت آب و برق تا پایان مراسم به صورت مستمر در آمادهباش خواهند بود و از محلهای استقرار، پارکینگها و نقاط حساس بازدیدهای میدانی انجام میشود تا در صورت نیاز، خدمات بدون وقفه ارائه شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، با اشاره به نقش مردم در برگزاری این رویداد، گفت: قهرمان اصلی این مراسم مردم هستند و همه دستگاهها باید شرایط حضور امن، باشکوه و مناسب آنان را فراهم کنند.
حجتالاسلام والمسلمین علی عسگری با تأکید بر نقش رسانهها افزود: پوشش رسانهای این رویداد باید نماد وحدت ملی، انسجام اجتماعی و تجلی محوریت ولایت و رهبری باشد و ظرفیت موکبهای فرهنگی و رسانهای برای تولید و انتشار محتوای اثرگذار به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: این مراسم فرصت ارزشمندی برای تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش تابآوری جامعه و نمایش همبستگی مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است و رسانهها در تحقق این هدف نقش تعیینکنندهای بر عهده دارند.