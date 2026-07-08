دیشب موج جدیدی از تجمع حماسی در اردبیل هم شکل گرفت. جمعیتی که از حضور در مراسم وداع با رهبر شهید امت جا ماندند، در میدان بیعت جمع شدند تا اعلام کنند: هر چند نتوانستند از نزدیک پیکر رهبر شهیدشان را بدرقه کنند اما دل هایشان آنجا بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دیشب موج جدیدی از تجمع حماسی در اردبیل هم شکل گرفت. جمعیتی که از حضور در مراسم وداع با رهبر شهید امت جا ماندند، در میدان بیعت جمع شدند تا اعلام کنند: هر چند نتوانستند از نزدیک پیکر رهبر شهیدشان را بدرقه کنند اما دل هایشان آنجا بود.