به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، برادر شهید قائم‌پناه با اشاره به وابستگی فرزندان شهید به پدرشان اظهار کرد: نورا، دختر شهید، هنوز هم با حضور بر سر مزار پدر و در آغوش گرفتن مزار او آرامش پیدا می‌کند. سخت‌ترین لحظه برای من، رساندن خبر شهادت به همسر و فرزندانش بود؛ کاری که انجام آن بسیار دشوار بود.

وی با اشاره به برافراشته شدن پرچم‌های «یالثارات الحسین» گفت: این پرچم‌ها نماد مطالبه خون‌خواهی و انتقام از دشمنان شهداست و همه ما امیدواریم خون پاک شهیدان به شایستگی مطالبه و پاس داشته شود.

برادر شهید قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه «سین هشتم» صدا و سیمای البرز قدردانی کرد و گفت: این برنامه در ماه‌های گذشته فرصت ارزشمندی برای گرامیداشت نام و یاد شهدا و تکریم خانواده‌های آنان فراهم کرده است. هر روز با دیدن روایت‌های خانواده‌های شهدا احساس افتخار می‌کردیم و امیدواریم این برنامه که در طول ۱۰۷ روز، ادامه یافت، با همین قوت تداوم داشته باشد تا فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش به نسل‌های آینده منتقل شود.