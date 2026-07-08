پخش زنده
امروز: -
تیم زیر ۱۸ سال بسکتبال ایران در رقابتهای غرب آسیا به مصاف عراق خواهد رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران ایران در دومین دیدار خود از رقابتهای غرب آسیا (انتخابی کاپ آسیا)، امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ماه از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه شاهزاده حمزه شهر امان کشور اردن به مصاف تیم عراق خواهد رفت.
تیم بسکتبال ایران در ردهبندی جوانان (زیر ۱۸ سال) فدراسیون جهانی بسکتبال در رتبه ۲۸ قرار دارد، اما تیم ملی عراق در این ردهبندی حضور ندارد.
این دومین بازی دو تیم در این رقابتها خواهد بود. ملیپوشان ایران در بازی اول با نتیجه ۹۷ بر ۸۷ مقابل فلسطین به پیروزی رسیدند و عراق با نتیجه ۹۰ بر ۶۱ مقابل لبنان مغلوب شد. در ادامه بازیهای روز دوم، سوریه مقابل فلسطین قرار خواهد گرفت و اردن میزبان به مصاف لبنان میرود.
در پایان این رقابتها، ۳ تیم برتر سهمیه حضور در رقابتهای کاپ آسیا جوانان پسر را دریافت خواهند کرد.