به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان امروز مردم عراق میزبان یک مهمان بودند، مهمانی که عزیز یک ملت و جبهه مقاومت بود و عاشقان بی شماری در کشور عراق داشت.

قائد شهید امت بعد از بیش از۶۰ سال امروز مسافر نجف وکربلا شد.

استقبال بی نظیر از تشییع پیکر مطهر ولی امر مسلمین جهان دراین چند روز در ایران و عراق نشان داد آقای شهید ما محبوب قلوب بودند و این محبوبیت فراتر از مرزها بود.

دیشب هم گرگانی ها در تجمع شبانه به رسم بدرقه زائران کربلا چاووشی خوانی کردند ،تا نشان دهند رهبر شهید ایران حضرت آیت الله عظما سید علی حسینی خامنه‌ای نخستین زائر اربیعن امسال بود.

مردم مبعوث شده و عزادار گلستان در تجمعات شبانه خود با در دست داشتن پرچم های سرخ فریاد خونخواهی سر می دهند وشعار یالثارات خامنه ای را فریاد می زنند .

فردا مشهد الرضا مقصد پایانی سفر آقای شهید ملت خواهد بود .