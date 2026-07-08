مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: در نهمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب، ۱۷۴ برق غیرمجاز و بیش از ۵۰۰ متر کابل غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده در نهمین مانور سراسری طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در استان تهران که به میزبانی شهرستان قرچک برگزار شد، گفت: در این مانور، ۱۷۴ برق غیرمجاز و بیش از ۵۰۰ متر کابل غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران جمع‌آوری شد.

وی از تعویض ۱۷۶ کنتور معیوب در قالب اجرای این مانور خبر داد و افزود: نصب ۲۸ کنتور و ۳ شمارشگر و تست و بازرسی از ۵۲ چاه کشاورزی از دیگر اقدامات انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: با انجام این اقدامات، بیش از ۲۷ کیلووات از توان شبکه کاهش یافت و در مصرف ۴۸۹۹۸۴ کیلووات ساعت انرژی صرفه‌جویی شد.