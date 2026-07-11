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فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیطزیست استان زنجان، از اجرای عملیات میدانی شاخشماری و بازبینی دقیق پروانههای چرا در ییلاقات منطقه حفاظتشده سرخآباد، واقع در حوزه شهرستان طارم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عباسی گفت: عملیات شاخ شماری در قالب همکاری گسترده و با حضور تیمهای تخصصی انجام شد.
وی ادامه داد: در این راستا، مسئولین و کارشناسان معاونت محیط طبیعی اداره کل، نیروهای یگان حفاظت استان، شهرستان طارم و همچنین محیط بانان مستقر در منطقه سرخآباد، در یک عملیات مشترک و هماهنگ، اقدام به نظارت میدانی نمودند.
عباسی افزود: در گام نخست عملیات شاخ شماری، نیروهای حاضر در صحنه با هدف نظارت بر حضور دامداران، اقدام به آماربرداری دقیق (شاخشماری) دامهای موجود و تطبیق آنها با پروانههای چرای صادر شده کردند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیطزیست استان زنجان با اشاره به نتایج حاصل از این عملیات، افزود: در جریان بررسیها و انطباق تعداد دامها با مجوزهای قانونی، در برخی موارد که تعداد دامهای موجود، مازاد بر ظرفیتِ تعیینشده در پروانههای چرا بود، طبق ضوابط جاری، نسبت به صدور اخطار اخراج برای دامهای مازاد بر پروانه اقدام شد.
وی با تأکید بر حساسیت اکولوژیک منطقه، گفت: هدف از این نظارت مستمر، جلوگیری از فشار مازاد بر پوشش گیاهی و منابع آبی منطقه است و هرگونه ورود دام فراتر از حد مجاز، تخریب اکوسیستم را تسریع کرده و برخورد با آن از رویکرد ترویجی تا برخورد قانونی، الزامی است.
عباسی در ادامه، با اشاره به برنامههای آتی یگان حفاظت اداره کل، گفت: بر اساس برنامهریزیهای استراتژیک انجام شده، پایش و نظارت بر سایر مناطق ییلاقی سرخآباد در حوزه شهرستان زنجان و همچنین مناطق ییلاقی و حفاظتشده انگوران، در دستور کار بعدی قرار دارد تا انطباق دقیق مجوزها در تمامی عرصههای حساس و تحت مدیریت استان تضمین شود.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیطزیست استان زنجان در پایان تأکید کرد: یگان حفاظت اداره محیطزیست استان زنجان با دقت و جدیت بر روند نظارت بر مراتع ییلاقی در تمامی حوزهها نظارت داشته و از هرگونه تعرض به حریم مناطق حفاظتشده و یا اقداماتی که منجر به تخریب انفال ملی شود، طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.