موفقیت پژوهشگر گچسارانی در اجرای یک طرح محیط زیستی ؛
کاهش آلایندههای محیطی در صنعت نفت با زیست پالایی گیاه بومی
پژوهشگر شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از اجرای موفق طرحی پژوهشی در حوزه زیست پالایی با استفاده از گیاه بومی کاپاریس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
فریبا گرجیزاده گفت: این طرح با هدف کاهش آلایندههای خاک و آب و هوا در مجاورت تأسیسات نفتی اجرا شده و پس از ثبت در سامانه مشارکتهای سازمان ملل متحد ، بهعنوان الگویی نوآورانه در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار معرفی شده است.
وی با اشاره به سابقه فعالیت پژوهشی خود در حوزه توسعه پایدار گفت: بیش از یک دهه است که در زمینه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد فعالیت میکنم و تلاش داشتهام طرحهای پژوهشی را در چهارچوب استانداردهای بینالمللی و نیازهای صنعت نفت تعریف و اجرا کنم.
گرجی زاده با بیان اینکه طرح «بررسی روشهای زیستی برای کنترل آلودگی هوا، آب و خاک» با رویکرد زیستپالایی طراحی شده است، افزود: در این پژوهش، پس از بررسی گزینههای مختلف، از گیاه بومی «کاپاریس» بهعنوان گونهای مناسب برای احیای خاکهای تحتتأثیر فعالیتهای صنعتی استفاده شد.
پژوهشگر شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران ادامه داد: انتخاب این گیاه بر پایه چند سال مطالعات تخصصی انجام شد.
گرجیزاده اضافه کرد: کاپاریس افزون بر سازگاری با اقلیم مناطق نفتخیز، به آب بسیار کمی نیاز دارد، عمر طولانی دارد، در برابر شرایط سخت محیطی مقاوم است و قابلیت جذب و تثبیت فلزات سنگین را در بافتهای خود دارد.
وی با اشاره به نتایج این طرح گفت: بررسیها نشان داد این گیاه توانایی مناسبی در جذب آلایندهها از خاک دارد، درحالیکه آلودگی به میوه آن منتقل نمیشود؛ ازاینرو افزون بر نقش محیط زیستی، ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی و توسعه اشتغال محلی را نیز دارد.
گرجی زاده افزود: این طرح به صورت آزمایشی در یکی از مناطق عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران اجرا شد و نتایج بهدستآمده، کارایی روش زیستپالایی را در شرایط اقلیمی منطقه تأیید کرد.
پژوهشگر شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران با اشاره به ثبت این طرح در سامانه مشارکتهای سازمان ملل متحد بیان کرد: پس از طی مراحل ارزیابی و دریافت تأییدیههای تخصصی، این طرح با شناسه جهانی ثبت و به عنوان نمونهای از اقدامهای همسو با اهداف توسعه پایدار معرفی شد