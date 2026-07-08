روایت همسر و دختر شهید قائمپناه از آرزوی دیرینه پدرش
حیدرزاده، همسر شهید محمدرضا قائمپناه، با حضور در برنامه «سین هشتم» از ویژگیهای اخلاقی و آرمانهای همسر شهیدش سخن گفت و اظهار کرد: شهید قائمپناه فردی خوشاخلاق، مهربان، صبور و آرام بود و همواره تلاش میکرد خانواده را برای روز شهادتش آماده کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
حیدرزاده، همسر شهید محمدرضا قائمپناه در برنامه زنده تلویزیونی گفت: همسرم همیشه میگفت شهادت عاقبتبخیری است و آرزو داشت در جوانی به این مقام برسد. من نیز در این مسیر همراه او بودم. زمانی که خبر شهادتش را شنیدم، از اینکه به آرزوی دیرینهاش رسیده بود احساس خوشحالی داشتم، اما تصور نبود پدر در کنار فرزندان، سختترین بخش این داغ برایم بود.با توجه به شرایط جنگی، آمادگی شهادت او را داشتیم و باور داریم حرکت در مسیر ولایت و دفاع از ارزشهای انقلاب، هدف و آرمان زندگی ماست.
وی همچنین با اشاره به همزمانی هفتم تیر، سالروز تولد شهید قائمپناه، خاطرنشان کرد: دخترمان با همراه داشتن انگشتر به یادگار مانده از پدر، یاد و خاطره این شهید والامقام را زنده نگه میدارد.
در ادامه این برنامه، نورا، دختر شهید محمدرضا قائمپناه نیز گفت: انگشتری از پدرم برایم به یادگار مانده است و آن را همیشه با خود نگه میدارم. زمانی که مدرسه از من کاردستی میخواست، پدرم در ساخت آن به من کمک میکرد.دوست دارم مانند پدرم قهرمان باشم و به مردم خدمت کنم گاهی با پدرم درد دل میکنم و از او میخواهم برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) دعا کند. پدرم پیش از شهادتش بارها درباره مقام شهادت و ارزش آن با ما سخن گفته بود.