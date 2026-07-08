آیین تشییع و خاکسپاری مرحوم محمود دادگو، شهردار اسبق کرج، با حضور جمعی از مسئولان استانی، مدیران شهری، اعضای شورای اسلامی شهر، همکاران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در آیین وداع، یاد و خاطره سال‌ها خدمات این مدیر باسابقه را گرامی داشتند و پیکر وی پس از تشییع، در آرامستان بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد.

مرحوم محمود دادگو سال‌ها در حوزه مدیریت شهری و خدمات عمومی مسئولیت داشت و در دوران فعالیت خود، منشأ خدماتی در شهر کرج و عرصه مدیریت شهری بود.

مرحوم دادگو ۴سال شهردار کرج، برای توسعه زیرساخت‌ها در کرج همچون راه اندازی قطار شهری، تقویت حمل و نقل عمومی و احداث مسیر‌های جدید دسترسی، برخی پروژه‌های کلانی که امروز در دست ساخت و تکمیل قرار دارند، محصول آینده گری اودرمدیریت شهری است و مرحوم دادگو همواره برای داشتن کرجی آباد و سربلند و پیشرفته دغدغه و پیگیری داشت؛ راهی که پس از او تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.

محمود دادگو عهده دار مسئولیت‌هایی همچون نخستین شهردار کلانشهر کرج، رئیس دوره‌های دوم تا چهارم شورای اسلامی شهر کرج، رئیس سازمان آب شهر زنجان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان و عضو هیئت مدیره چندین شرکت تخصصی بوده است که روز دوشنبه پس از طی دوره‌ای بیماری آسمانی شد.

مراسم بزرگداشت این مرحوم روز شنبه ساعت ۱۳تا۱۵ درمهدیه کرج برگزار می‌شود.