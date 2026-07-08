کارشناس هواشناسی گفت: از امروز تا پایان هفته (۱۷ تا ۱۹ تیر ۱۴۰۵) شاهد گرد و خاک و وزش باد نسبتا شدید و شدید در استان قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود.

مرتضی صبوری افزود: فردا و پس فردا نیز وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک خواهیم داشت.

وی از افزایش تدریجی دمای هوا خبر داد و گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۳ درجه و فردا و پس فردا ۴۴ درجه و روز شنبه ۴۵ درجه سانتیگراد است.