به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بررسی‌ها حاکی از تقویت جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و بخش‌هایی از استان می‌باشد که تا روز پنجشنبه در برخی از ساعات موجب خیزش و انتقال گردوخاک به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان بویژه مناطق حاشیه تالاب میقان خواهد شد.

لذا هشدار سطح زرد شماره ۲۲ اداره کل هواشناسی استان به دلیل مخاطرات ناشی از افزایش غلظت ذرات معلق موجود در جو و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق استان صادر شده است.

در پنج روز آتی آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری و غبارآلود گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود. دمای هوا طی این مدت نوسان محسوسی نخواهد داشت.