رئیس جمهور آمریکا گفت: قصد تعامل با ایران را ندارم، از نظر من موضوع تمام شده است ولی مذاکرات می‌تواند ادامه یابد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره، ترامپ گفت قصد تعامل با ایران را ندارم. از نظر من موضوع تمام شده است. یادداشت تفاهم پایان یافت. اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، حتما از آن استفاده می‌کرد. به نظر من یادداشت تفاهم تمام شد {منحل شد}. وی در ادامه صحبت های خود گفت: تفاهم نامه با ایران مرده است.

ترامپ در اظهاراتی سخیف و بی شرمانه با توهین به مسئولان کشور افزود: این کشور از سوی افراد بیمار اداره می‌شود و اینان مشتی اراذل، شرور و خشن هستند.

آتش بس با ایران تمام شده است ولی مذاکرات می‌تواند ادامه یابد

به گزارش آسوشیتدپرس ترامپ با اعتراف به حمله به ایران گفت: بعد از انجام حملات جدید علیه ایران، آتش بس تمام شده است ولی مذاکرات می‌تواند ادامه یابد.

به دلیل موضوع ایران و گرینلند از ناتو «عصبانی» هستم

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: دونالد ترامپ در سخنرانی خود در اجلاس ناتو اعلام کرد به خاطر موضوع ایران و گرینلند از ناتو «عصبانی» است.