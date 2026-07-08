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معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از برگزاری موفق برنامه رصد تابستانی در کاروانسرای تاریخی مشجری خبر داد و این رویداد را گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای آسمان تاریک شرق استان، توسعه گردشگری نجوم و رونق گردشگری پایدار در مناطق کویری اصفهان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داود آبیان با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند مناطق شرقی استان در حوزه گردشگری نجوم، گفت: برنامه رصد تابستانی تیرماه ۱۴۰۵ با محوریت گردشگری نجوم در کاروانسرای تاریخی مشجری برگزار شد؛ رویدادی که باهدف معرفی قابلیتهای کمنظیر این منطقه در بهرهگیری از آسمان تاریک کویر و توسعه گردشگری مبتنی بر طبیعت و دانش طراحی و اجرا شد.
معاون گردشگری استان اصفهان بابیان اینکه شرق استان اصفهان از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه گردشگری نجوم به شمار میرود، افزود : آلودگی نوری بسیار محدود، چشمانداز باز آسمان، شرایط اقلیمی مناسب و سکوت کمنظیر محیطی، این منطقه را به یکی از مطلوبترین مقاصد رصد اجرام آسمانی در کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که میتواند نقش مؤثری در جذب علاقهمندان به نجوم، طبیعتگردی و گردشگری علمی ایفا کند.
وی گفت : در جریان این برنامه، شرکتکنندگان ضمن آشنایی با مبانی گردشگری نجوم، صورتهای فلکی فصل تابستان و ساختار کهکشان راه شیری، با استفاده از تجهیزات تخصصی به رصد اجرام آسمانی پرداختند و تجربهای متفاوت از حضور در یکی از تاریکترین آسمانهای کشور را کسب کردند.
آبیان با اشاره به استقبال شرکتکنندگان از این رویداد افزود: بازخوردهای دریافت شده از علاقهمندان و شرکتکنندگان نشان میدهد گردشگری نجوم از ظرفیت بالایی برای تبدیلشدن به یکی از محصولات شاخص گردشگری استان برخوردار است و میتواند زمینه حضور طیف گستردهای از گردشگران داخلی و علاقهمندان به رصد آسمان شب را در مناطق کویری اصفهان فراهم کند.
معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر رویکرد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در توسعه گونههای نوین گردشگری، تأکید کرد: برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه گردشگری نجوم، افزون بر معرفی جاذبههای کمتر شناختهشده شرق استان، نقش مهمی در تحقق گردشگری پایدار، توزیع متوازن سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت رونق اقتصادی و فرهنگی جوامع محلی مناطق کویری خواهد داشت.