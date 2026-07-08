به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های آزاد پاراتکواندو از سری مسابقات G۴ فدراسیون جهانی در کره‌جنوبی، مریم عبدالله‌پور، تنها نماینده زنان ایران در روز نخست، به مدال برنز دست یافت.

عبدالله‌پور در نخستین دیدار خود برابر نماینده گرجستان با اقتدار به پیروزی رسید. وی در راند نخست با نتیجه ۶ بر صفر و در راند دوم با نتیجه ۱۳ بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

نماینده کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف نماینده برزیل، دارنده مدال طلای پارالمپیک پاریس، رفت و با وجود تلاش فراوان، در دو راند با نتایج ۶ بر صفر و ۴ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد تا ضمن ایستادن در جایگاه سوم، مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.