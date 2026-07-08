کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی شبانه روز گذشته دمای هوا در شهر حلب زنجان به بیش از ۴۱ درجه رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ الهام نجفی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی شرایط جوی نسبتا پایداری طی روز‌های آینده در استان حاکم و آسمان اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی گفت: برای ساعات بعدازظهر وزش باد پیش بینی شده است که سرعت آن در برخی مناطق استان به طور موقت به حد نسبتا شدید خواهد رسید.

نجفی به روند افزایشی دمای هوا اشاره کرد و گفت: روز‌های آتی دما افزایش می‌یابد و هوای گرم در استان ماندگار خواهد بود.

وی ادامه داد: طی شبانه روز گذشته دمای هوای شهر زنجان بین ۱۳ و ۳۳ درجه سانتیگراد در نوسان بود.

نجفی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته روستای خیرآباد نیز با ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین منطقه استان زنجان بود.