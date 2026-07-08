معاونت علمی ریاست‌جمهوری و مسئولان ارشد حوزه‌های علمیه بر تقویت تعاملات و همکاری‌های مشترک در حوزه‌های نوآوری و فناوری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تقویت تعاملات علمی و فناورانه، جمعی از مدیران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با مسئولان ارشد حوزه‌های علمیه کشور دیدار و بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فناورانه و خلاق تأکید کردند.

در این نشست، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد‌های دانش‌بنیان، با حجت‌الاسلام مهدی رجائی‌نیا، مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام؛ حجت‌الاسلام فرهاد عباسی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه سراسر کشور؛ حجت‌الاسلام وحید رضایی شورکی، مسئول مرکز فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی حوزه‌های علمیه کشور و جمعی از اساتید و مسئولان حوزه فناوری حوزه علمیه گفت‌و‌گو کردند.

گزارش اقدامات و درخواست‌های مرکز فناوری حوزه

در ابتدای این جلسه، حجت‌الاسلام وحید رضایی شورکی، مسئول مرکز فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی حوزه‌های علمیه کشور، گزارشی از روند همکاری‌ها و اقدامات صورت‌گرفته طی یک سال گذشته ارائه کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تأمین منابع مالی جهت پیشبرد طرحهای جاری این مرکز تأکید نمود. همچنین در این بخش، حجت‌الاسلام محمد قطبی، مدیرعامل خانه خلاق اشراق، برنامه‌های این مجموعه در حوزه صنایع خلاق را تشریح کرد.

تشریح ابزار‌های حمایتی معاونت علمی

در ادامه، عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، به تبیین ابزار‌های حمایتی این معاونت برای شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق پرداخت. وی همچنین شرایط ثبت‌نام شرکت‌ها و صنایع خلاق فعال در حوزه علمیه در رویداد «مانوین» را تشریح کرد.

بهرامی با تأکید بر اهمیت این رویداد، جزئیات نحوه شرکت، امتیازات و تسهیل‌گری‌های ویژه در نظر گرفته‌شده برای صنایع خلاق حوزه علمیه در رویداد ملی «مانوین» که به‌عنوان بزرگ‌ترین مسابقه و رقابت صنایع خلاق در ایران شناخته می‌شود، را با حاضرین به بحث و تبادل‌نظر گذاشت.

در پایان این نشست، اعضای جلسه پس از بررسی دقیق موضوعات و پیشنهادات مطرح‌شده، در خصوص سازوکار‌های پیگیری پیشنهادات و تدوین برنامه‌های اقدام مشترک به گفت‌و‌گو پرداختند و بر تداوم این تعاملات برای تحقق اهداف فناورانه تأکید کردند.