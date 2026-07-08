به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، روح الله زاهدی افزود: تا پنج روز آینده آسمان استان صاف و آفتابی است و امروز و فردا از نظر دمایی کم و بیش مثل روز گذشته خواهد بود.

وی اضافه کرد: امروز اواسط روز افزایش سرعت باد برای برخی از نقاط استان پیش بینی می شود و در برخی از مناطق هم پدیده غبار رقیق را طی ساعاتی از روز شاهد خواهیم بود.

زاهدی اظهار کرد: کمینه و پیشینه ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ و ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر بوده و بهار با ۱۳ درجه خنکترین و کبودرآهنگ و فامنین با ۳۹ درجه کرمترین ایستگاه های استان بودند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: روز گذشته سرعت وزش باد در فامنین و شیرین سو طی ساعاتی از روز به حدود ۵۰ کیلومتر در ساعت هم رسید.