رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: میانگین عملکرد تولید گندم دیم در استان در پنج سال اخیر با رشد ۳۰ درصدی، از ۹۰۰ کیلوگرم به یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است،

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تاکید بر لزوم افزایش عملکرد تولید گندم در دیمزار‌های استان، خواستار تقویت همکار‌های مشترک ترویجی و تحقیقاتی میان بخش اجرا و مرکز تحقیقات کشاورزی شد.

محمدرضا اصغری در جلسه مشترک اجرای برنامه‌های ابلاغی طرح جهش تولید در دیمزار‌های استان اظهار کرد: هرچند متوسط عملکرد تولید گندم دیم در استان در پنج سال اخیر با رشد ۳۰ درصدی، از ۹۰۰ کیلوگرم به یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است، اما با توجه به ظرفیت‌های منطقه، این میزان باید با اقدامات علمی و کارشناسی ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه تحقق جهش و پایداری تولید مستلزم تدوین برنامه جامع و نقشه راه دقیق است، افزود: افزایش عملکرد در واحد سطح در دیمزار‌ها باید به صورت زنجیره‌ای هماهنگ، از مراحل تامین بذر و کود مناسب تا کاشت، برداشت و کنترل آفات و بیماری‌ها دنبال شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: نقشه راه افزایش تولید محصولات کشاورزی باید بر پایه داده‌های واقعی و بازدید‌های میدانی کارشناسان و منطبق بر نقاط قوت و ضعف هر منطقه تدوین و برای اجرا به گروه‌های هدف ابلاغ شود.

اصغری در ادامه با اشاره به وضعیت کشت پاییزه در استان گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته که از این میزان، ۳۰۰ هزار و ۶۹۳ هکتار به صورت دیم و ۱۰۵ هزار و ۳۰۷ هکتار به صورت آبی کشت شده است و استان از نظر اجرای طرح پایداری تولید د دیمزار‌ها در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

وی همچنین به ظرفیت‌های استان در توسعه کشت گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: توسعه کشت محصولات جدید و کم‌آب‌بر نظیر سماق در شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت، از اولویت‌های سازمان در راستای اصلاح الگوی کشت و جایگزینی با محصولات پرآب‌بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.