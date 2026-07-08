به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیده زهره برقعی، مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، در پی فعالیت‌های ستاد اجرایی مراسم تشییع امام شهید انقلاب اسلامی، با صدور پیامی از تلاش‌های خالصانه همه عوامل اجرایی، همکاران، استادان، طلاب، نیروهای پشتیبانی، گروه‌های جهادی و خادمان افتخاری این مجموعه قدردانی کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهایی که امت اسلامی در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی، بار دیگر عظمت پیوند خود با ولایت را به نمایش گذاشت، خانواده بزرگ جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها نیز، به تأسی از مکتب حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، حضور در میدان خدمت را نه یک وظیفه اداری، بلکه ادای عهدی با خدا، انقلاب و ولایت دانست.

آنچه در این روزها از همکاران ارجمند، استادان فرهیخته، طلاب عزیز و همه خادمان بی‌ادعای جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها به منصه ظهور رسید، تنها مجموعه‌ای از خدمات پشتیبانی، اسکان، پذیرایی و ساماندهی امور نبود؛ بلکه جلوه‌ای از سرمایه‌ای بود که سال‌ها تربیت ایمانی، بصیرت انقلابی و فرهنگ اخلاص در این مجموعه علمی و حوزوی آن را پرورانده است.

خدمت، هنگامی ارزش حقیقی خود را می‌یابد که در لحظه نیاز، بی‌آنکه چشم به دیده شدن یا ستایش دوخته باشد، به میدان بیاید. بسیاری از شما عزیزان، ساعت‌ها و روزها، بی‌وقفه و بی‌نام‌ونشان، تنها با انگیزه خدمت به زائران و ادای دین به رهبر شهید انقلاب اسلامی، مسئولیت بر دوش گرفتید و تصویری ماندگار از همدلی، ایثار، نظم، کرامت و روحیه جهادی آفریدید. این سرمایه معنوی، از جنس اقداماتی نیست که با پایان یک مأموریت به پایان برسد؛ بلکه ذخیره‌ای برای استمرار مسیر انقلاب و تربیت نسل‌های آینده خواهد بود.

جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها همواره بر این باور بوده است که رسالت حوزه‌های علمیه بانوان، تنها در تعلیم و تعلم خلاصه نمی‌شود؛ بلکه «عالمه مؤمنه» باید در بزنگاه‌های اجتماعی، با بصیرت، مسئولیت‌پذیری، آرامش‌بخشی و خدمت صادقانه، مرجع امید و پناه مردم باشد. خدا را سپاس که در این آزمون نیز، خانواده بزرگ جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، تصویری روشن از این حقیقت را به نمایش گذاشت.

اینجانب، با قلبی آکنده از سپاس، از همه همکاران، استادان، طلاب، نیروهای پشتیبانی، گروه‌های جهادی، خادمان افتخاری و تمامی عزیزانی که با هر میزان توان و در هر جایگاه، صادقانه در این خدمت بزرگ سهیم بودند، قدردانی می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم این خدمت خالصانه را به کرم خود بپذیرد، آن را در شمار باقیات صالحات ثبت فرماید، روح مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی را با اولیای الهی محشور گرداند و به همه ما توفیق دهد که در ادامه این راه، همواره در جبهه حق، استوار، بصیر و آماده ادای تکلیف باشیم.

وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ(سوره مبارکه هود آیه۸۸)

سیده زهره برقعی

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها