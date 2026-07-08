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وزش باد شدید از امروز (۱۷ تیر) تا اوایل هفته پیش رو میتواند سبب خیزش گرد و خاک بویژه در نوار شرق مرزی خراسان جنوبی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بررسی الگوی نقشههای پیشیابی هواشناسی حکایت از تقویت گرادیان فشاری در منطقه شرق کشور دارد لذا در روزهای آینده تا اوایل هفته پیش رو در بخشی از ساعات وزش باد شدید میتواند سبب خیزش گرد و خاک شود بویژه در نوار شرق مرزی استان و در بخشی از ساعات هم کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.
نخعی افزود: به لحاظ شرایط دمایی در روزهای آینده به تدریج افزایش دما را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه امروز تغییرات دمای هوا محسوس نخواهد بود، گفت: از فردا پنج شنبه تا شنبه هفته آینده حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش دما را انتظار داریم، ضمن اینکه در مشهد هم تغییرات دما افزایشی خواهد بود.