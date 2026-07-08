مردم روستای چایجان رودسر، همه ساله با برگزاری آیین شیلان کشی، از خداوند رحمان و رحیم به پاس داشتن سال زراعی پربار تشکر می‌کنند.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ابوالفضل امیری دهیار روستای چایجان در گفت‌ و‌ گو خبرگزاری صدا و سیما، از برگزاری آیین شکرگزاری فصل کشت و کار با عنوان «شِیلان کشی» در روستای چایجان رودسر خبر داد و گفت: قدمت این آیین سنتی به بیش از ۲۵۰ سال پیش باز می‌گردد.

وی درخصوص برگزاری این آیین افزود: کشاورزان چایجان بعد از پایان نشاء شالیزارهایشان، در سه نقطه که در آن مزار امامزادگان مقدس قرار دارد، دور هم جمع می‌شوند و ضمن شکرگزاری از خداوند رحمان و رحیم، طلب باران می‌کنند.

دهیار روستای چایجان با اشاره به تمرکز آیین شیلان در امامزاده آقا سید حسن، خاطرنشان کرد: این امامزاده به خاطر موقعیت جغرافیایی در مرکز روستا قرار دارد و لذا علاوه بر اهالی چایجان، شاهد حضور مردم از مناطق مختلف شهرستان و استان در این آیین هستیم.

ابوالفضل امیری با بیان اینکه شیلان در لغت به معنای غذا، نهار و سفره است، گفت: در مراسم امسال شاهد حضور بیش از ۳۵۰ نفر از کشاورزان در امامزاده آقا سید حسن بودیم، اهالی چایجان پس از اقامه نماز و صرف ناهار در این مکان، به دو امامزاده دیگر رفتند و آداب شکرگزاری را به جای آوردند.