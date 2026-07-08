حسین امامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: این تعداد بطری ۵۰۰ سی سی آب شرب معدنی در اختیار موکب‌های مستقر در مسیر‌های منتهی به حرم رضوی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تجهیزات لجستیکی و آبرسان ثابت و سیار شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی برای تامین آب مراسم بدرقه رهبر شهید در سطح راه‌های مواصلاتی استان و مشهد بکار گرفته شده است، ادامه داد: آزمایشگاه سیار مرکز پایش ونظارت بر کیفیت آب وفاضلاب و تیم‌های کارشناسی این شرکت نیز وضعیت کیفیت آب شرب مواکب خدمت رسان به زائران و عزاداران را تحت نظارت دارند.

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: در جریان مراسم تشییع رهبر امام شهید در تهران دو دستگاه تانکر آبرسان آبفای استان به این شهر اعزام شد که مورد استفاده عزاداران قرار گرفت.